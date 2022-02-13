"Он бы истекал кровью", – ветеран Вильяреала объяснил брутальный фол против Винисиуса
11:22 - Читати українською
Защитник Вильярреала Рауль Альбиоль прокомментировал столкновение с нападающим Реала Жуниором Винисиусом.
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"Я не видел, как он приблизился, и если бы я ударил его, то он бы истекал кровью. Винисиус столкнулся с моим плечом. Если бы я ударил его локтем, ему точно пришлось бы покинуть поле", – цитирует Альбиоля Movistar.
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За это столкновение 36-летний защитник получил желтую карточку. В итоге Вильярреал удержал ничью против мадридского гранда.
Напомним, в 2019-м "желтая субмарина" заплатила Наполи за Альбиоля 4 млн евро. В нынешнем сезоне Рауль провел 27 матчей.
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