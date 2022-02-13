"Я не видел, как он приблизился, и если бы я ударил его, то он бы истекал кровью. Винисиус столкнулся с моим плечом. Если бы я ударил его локтем, ему точно пришлось бы покинуть поле", – цитирует Альбиоля Movistar.

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За это столкновение 36-летний защитник получил желтую карточку. В итоге Вильярреал удержал ничью против мадридского гранда.

Напомним, в 2019-м "желтая субмарина" заплатила Наполи за Альбиоля 4 млн евро. В нынешнем сезоне Рауль провел 27 матчей.

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