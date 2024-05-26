"Він – як душа роздягальні": Вернидуб – про гравця Кривбаса, який завершив кар'єру після останнього матчу сезону
Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб поділився думками щодо захисника В'ячеслава Рябова, який вирішив повісити бутси на цвях.
"Плани Рябова після завершення кар'єри? Я не буду говорити про це, тому що, наскільки я знаю, він все одно залишиться в клубі. Думаю, що для нього знайдуть роботу, тому що він на це заслуговує. Це та людина, яка дуже багато ігор зіграла за Кривбас, тому тільки шана і повага до цієї людини. Я йому дуже вдячний за ці 2 сезони.
Полісся забрало лідерів Вернидуба і Максимова – за три трансфери виклали кругленьку суму
Він, можливо, не так багато грав, але він завжди був з командою. Рябов був душею команди. Іноді потрібні такі люди, які можуть дуже добре впливати на все в роздягальні. Він – як душа роздягальні. Тому я дуже йому вдячний. Рябов повністю заслуговує також цю бронзу. І він ухвалив правильне рішення, що на цьому вирішив піти з футболу. Це дуже класно, бо, можливо, буває так, що іншого шансу може й не бути такого.
Я йому бажаю, щоб те, що він захоче і вибере, в нього все вийшло, і він зростав як спеціаліст. Якщо тренер – то як тренер, якщо спортивний директор – то спортивний директор, якщо тренер дитячої академії – також. Усього йому найкращого", – поділився Вернидуб в ефірі УПЛ ТБ.
Зауважимо, що 34-річний Рябов провів свій останній матч за Кривбас у зустрічі проти Миная. В'ячеслав є вихованцем Кривбаса та встиг пограти за Гірник, Колос та польську Унію Солец, а в цьому сезоні відіграв у 6 поєдинках за криворіжців.
Верес відправив Скрипника і Ко в Першу лігу, Минай не спромігся на диво з Кривбасом, СК Дніпро-1 зачепився за єврокубки