"Плани Рябова після завершення кар'єри? Я не буду говорити про це, тому що, наскільки я знаю, він все одно залишиться в клубі. Думаю, що для нього знайдуть роботу, тому що він на це заслуговує. Це та людина, яка дуже багато ігор зіграла за Кривбас, тому тільки шана і повага до цієї людини. Я йому дуже вдячний за ці 2 сезони.

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Він, можливо, не так багато грав, але він завжди був з командою. Рябов був душею команди. Іноді потрібні такі люди, які можуть дуже добре впливати на все в роздягальні. Він – як душа роздягальні. Тому я дуже йому вдячний. Рябов повністю заслуговує також цю бронзу. І він ухвалив правильне рішення, що на цьому вирішив піти з футболу. Це дуже класно, бо, можливо, буває так, що іншого шансу може й не бути такого.

Я йому бажаю, щоб те, що він захоче і вибере, в нього все вийшло, і він зростав як спеціаліст. Якщо тренер – то як тренер, якщо спортивний директор – то спортивний директор, якщо тренер дитячої академії – також. Усього йому найкращого", – поділився Вернидуб в ефірі УПЛ ТБ.

Зауважимо, що 34-річний Рябов провів свій останній матч за Кривбас у зустрічі проти Миная. В'ячеслав є вихованцем Кривбаса та встиг пограти за Гірник, Колос та польську Унію Солец, а в цьому сезоні відіграв у 6 поєдинках за криворіжців.

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