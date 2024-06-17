Колишній наставник Шахтаря та Динамо Мірча Луческу був помічений на трибунах стадіону у Мюнхені під час голу у ворота збірної України на Євро-2024.

В першому таймі збірна Румунії повела в рахунку завдяки шикарному удару Станчу – з пострілом румуна в дальню дев'ятку не впорався Андрій Лунін.

Румунія – Україна – 1:0 – відео гола

Цікавою була реакція легендарного Мірчі Луческу, який більшу частину своєї кар'єри пропрацював саме в Україні. 78-річний екс-тренер щиро посміхався, але лише з третьої спроби зміг встати зі свого місця.

Нагадаємо, перший тайм завершився з мінімальною перевагою збірної Румунії (1:0). Румуни навіть могли подвоїти перевагу, але удар "сухим листом" Станчу поцілив у поперечку.

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