"Хотілося б на тренуваннях подивитись, що вміє такий нестандартний гравець і які в нього є навички. Після нашого приїзду він ще не був у таборі команди, тому що готувався до бою з Дюбуа", – сказав Бойко.

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"Чи круто, що в нашій команді буде грати Усик? Не знаю, побачимо. Він – боксер, а не футболіст", – додав Шабанов в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, в липні 36-річний Усик підписав з Поліссям однорічний контракт. Нещодавно він заявив, що хоче максимально проявити себе у житомирському клубі, а його головна мета – зіграти проти Динамо.

До слова, поєдинок між Поліссям та Динамо відбудеться у 10-му турі УПЛ і запланований на 7 жовтня.

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