"Хотелось бы на тренировках посмотреть, что умеет такой нестандартный игрок и какие у него есть навыки. После нашего приезда он еще не был в лагере команды, потому что готовился к бою с Дюбуа", – сказал Бойко.

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"Круто ли, что в нашей команде будет играть Усик? Не знаю, посмотрим. Он – боксер, а не футболист", – добавил Шабанов в интервью Sportarena.

Напомним, в июле 36-летний Усик подписал с Полесьем однолетний контракт. Недавно он заявил, что хочет максимально проявить себя в житомирском клубе, а его главная цель – сыграть против Динамо.

К слову, поединок между Полесьем и Динамо состоится в 10-м туре УПЛ и запланирован на 7 октября.

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