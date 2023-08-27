Український боксер і за сумісництвом форвард Полісся Олександр Усик зізнався, чи планує по-справжньому виступати за житомирян.

"Я реально збираюся грати! Не просто грати на камеру, а реально тренуватися, бути на зборах, працювати. Моя мета – гра з Динамо.

Шевченко зворушливо привітав Усика з перемогою над Дюбуа

Фізично я вивезу. Зможу по всьому полю бігати, стояти в обороні, відбирати м'яч, забивати. А ще, прикинь, заб'ю. Бах – і гол", – сказав Усик у коментарі Megogo.

Нагадаємо, в липні 36-річний Олександр підписав з Поліссям однорічний контракт. Напередодні Усик вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі, нокаутувавши Дюбуа у 9-му раунді, а Полісся в рамках 5-го туру чемпіонату України несподівано розбило Олександрію з рахунком 3:0.

До слова, поєдинок між Поліссям та Динамо відбудеться у 10-му турі УПЛ і запланований на 7 жовтня.

Полісся розбило Олександрію завдяки шедеврам лідера молодіжної збірної України та конголезького Мбаппе