Олександрія та Полісся розташувались у верхній половині таблиці за підсумками перших 4-х турів. Житомиряни були більш активними в атаці. Будківський міг скористатись невдалою грою Шевченка на виході, проте не влучив вже у порожні ворота.

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Забракло влучності і Аріелсону в середині першого тайму. Ще один момент на власні ворота привіз Микита Шевченко, який замість вибивання вперед почав обігрувати Будківського – воротар в останню мить зловив м'яч на лінії воріт.

У другому таймі моментів не стало більше і після подвійної заміни у складі Олександрії. Небезпечним був постріл Аріелсона, який трохи не влучив у дальній кут. Олександрія відповіла моментом Скорка, який навісив на дальню стійку, але партнери не дотягнулись. Назаренко вийшов на поле на 59 хвилині, а вже на 76 хвилині забив переможний м'яч. Олександру вдався класний постріл у дальній нижній кут.

А через 4 хвилини Макуана, якого називають конголезьким Мбаппе, подвоїв перевагу Полісся. Африканець прийняв м'яч на груди в штрафному суперника та поцілив у дальній кут. Крапку в зустрічі поставив Будківський, який замкнув навіс Назаренка зі штрафного.

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