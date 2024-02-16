Французька преса нещодавно заявила, що іспанським півзахисником цікавиться ПСЖ. Хаві вважає, що продаж Гаві було б помилкою.

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"Гаві має залишитися. Він має бути одним з капітанів команди. Ми зробимо виняток для нього, тому що він травмований, але ми повинні говорити про сьогодення, про ігри, які ми маємо, а не про майбутнє. Гаві – це Барселона майбутнього", – цитує Хаві AS.

Нагадаємо, іспанський півзахисник – вихованець каталонців. У поточному сезоні Гаві зіграв за Барселону у 15 матчах у всіх турнірах, забивши два голи та віддавши один асист. Чинна угода 19-річного гравця з каталонцями діє до 2026 року.

Наразі Гаві відновлюється після розриву хрестоподібної зв'язки.

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