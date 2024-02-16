"Он – Барселона будущего": Хави выступил против продажи одного из лидеров каталонцев
Главный тренер Барселоны Хави высказался относительно будущего Гави.
Французская пресса недавно заявила, что испанским полузащитником интересуется ПСЖ. Хави считает, что продажа Гави была бы ошибкой.
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"Гави должен остаться. Он должен быть одним из капитанов команды. Мы сделаем исключение для него, потому что он травмирован, но мы должны говорить о настоящем, об играх, которые мы имеем, а не о будущем. Гави – это Барселона будущего", – цитирует Хави AS.
Напомним, испанский полузащитник – воспитанник каталонцев. В текущем сезоне Гави сыграл за Барселону в 15 матчах во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист. Действующее соглашение 19-летнего игрока с каталонцами действует до 2026 года.
Сейчас Гави восстанавливается после разрыва крестообразной связки.
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