Французская пресса недавно заявила, что испанским полузащитником интересуется ПСЖ. Хави считает, что продажа Гави была бы ошибкой.

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"Гави должен остаться. Он должен быть одним из капитанов команды. Мы сделаем исключение для него, потому что он травмирован, но мы должны говорить о настоящем, об играх, которые мы имеем, а не о будущем. Гави – это Барселона будущего", – цитирует Хави AS.

Напомним, испанский полузащитник – воспитанник каталонцев. В текущем сезоне Гави сыграл за Барселону в 15 матчах во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист. Действующее соглашение 19-летнего игрока с каталонцами действует до 2026 года.

Сейчас Гави восстанавливается после разрыва крестообразной связки.

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