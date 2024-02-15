Преса двома фаворитами називає Роберто Де Дзербі та Хансі Фліка. Проблема із екс-тренером Шахтаря полягає в тому, що він має чинний контракт. А от німець продовжує фліртувати з Барсою.

Баварія може поцупити тренера з-під носа Барселони – Тухелю підшукали заміну після провалу з Байєром

Раніше повідомлялося, що Флік уже почав вивчати іспанську. Цим Ганс-Дітер не обмежився. Фахівець не фоні усіх чуток вирішив змінити агенти. Тепер інтереси Фліка представлятиме Піні Захаві, повідомляє Marca. Цікаво, що цей агент – друг президента Барселони Жоана Лапорти, а також представник Роберта Лєвандовскі.

Водночас такі зміни в оточенні можуть мати інші наслідки. Окрім Барси, Захаві має сильні зв'язки у Мюнхені. Тож Флік може опинитися в Баварії, якій потрібно рятувати сезон. За такого сценарію Тухель автоматично стане кандидатом на переїзд в Каталонію. Лапорта дуже цінує німецьку тренерську школу загалом і Тухеля зокрема.