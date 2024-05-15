Шахтар виявляє предметний інтерес до форварда Флуміненсе Джона Кеннеді, повідомляє Bolavip Brasil.

Динамо вирішило попрощатися з легіонером, який виступав на Росії – вінгеру не пробачили фатальний пенальті

"Гірники" запропонували за 21-річного бразильця 10 мільйонів євро. Цікаво, що стільки ж готовий був викласти і російський Краснодар.

Флуміненсе, однак, відхилив обидві пропозиції. Клуб вірить у потенціал та перспективу свого гравця та готовий сідати за стіл переговорів лише у разі пропозиції від 20+ мільйонів євро.

Нагадаємо, у поточному сезоні Кеннеді в 11 матчах за Флуміненсе забив 2 голи (контракт до 31 грудня 2026 року). У складі олімпійської збірної Бразилії Джон оформив 1 гол у 6 поєдинках. Transfermarkt оцінює його у 7 млн євро.

СК Дніпро-1: розпродаж і перебудова під прильотами російських ракет – клуб потрібно терміново рятувати