Ще один український гравець може піти шляхом Євгена Коноплянки у Європі.

Краковія предметно цікавиться півзахисником ЛНЗ Владиславом Наумцем, стверджує SportArena.

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25-річний гравець пройшов школу Динамо і вже мав досвід виступів у Європі, захищаючи кольори грецької Яніни. Влітку минулого року Наумець приєднався до ЛНЗ. Нинішній сезон складається для хавбека непогано – 5 голів та один асист у 25 матчах. За даними Transfermarkt, чинний контракт Наумця розрахований до червня 2025-го, а ціна складає 400 тисяч євро.

Нагадаємо, з лютого 2022-го по липень 2023-го за Краковію виступав Євген Коноплянка. Клуб бореться за збереження прописки в польській Екстраклясі, маючи 4 очки запасу за 2 тури до фінішу.

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