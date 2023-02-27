Хетафе у матчі 23-го туру Ла Ліги дав бій Вільяреалу на виїзді, однак програшу не уникнув (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Поєдинок на Кераміці між Вільяреалом і Хетафе мав велике значення для обох команд. Господарям важливо було перервати 4-матчеву серію поразок та повернутись у боротьбу за єврокубки. Мадридці ж у випадку тріумфу могли покинули б зону вильоту.

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Гості так налаштувались, що відкрили рахунок вже на 9-й хвилині зусиллями Унала. Вигідний для Хетафе рахунок тримався майже до завершення першого тайму – аж на 44-й хвилині Чуквуезе вдалося його зрівняти. На старті ж другого тайму Самуель ще й асистував на Моралеса, завдяки чому Вільяреал вийшов уперед. 2:1!

Таким чином Чуквуезе вперше з 2019 року зміг забити й віддати асист у матчі Ла Ліги. Крім того, нігерієць увійшов до топ-3 африканців у цьогорічному розіграші Прімери за показником залученості до голів.

3 - Top 3 African players to have been involved in the most goal involvements in LaLiga 2022/23:



El Bilal Touré (6 goals and 2 assists)

Iñaki Williams (5 goals and 2 assists)

SAMUEL CHUKWUEZE (3 goals and 3 assists)



Eagle. pic.twitter.com/RkPPaBCJNM — OptaJose (@OptaJose) February 27, 2023

На жаль для Хетафе, рахунок не змінився. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Вільяреала. "Жовта субмарина" набрала 34 очки й піднялась на сьоме місце, в той час як мадридці залишились на передостанній сходинці.

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