Хетафе в матче 23-го тура Ла Лиги дал бой Вильяреалу на выезде, однако проигрыша не избежал (1:2). Отчет читайте на "Футбол 24".

Поединок на Керамике между Вильяреалом и Хетафе имел большое значение для обеих команд. Хозяевам важно было прервать 4-матчевую серию поражений и вернуться в борьбу за еврокубки. Мадридцы же в случае триумфа могли покинуть бы зону вылета.

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Гости так настроились, что открыли счет уже на 9-й минуте усилиями Унала. Выгодный для Хетафе счет держался почти до конца первого тайма – только на 44-й минуте Чуквуэзе удалось его сравнять. На старте же второго тайма Самуэль еще и ассистировал на Моралеса, благодаря чему Вильяреал вышел вперед. 2:1!

Таким образом Чуквуезе впервые с 2019 года смог забить и отдать ассист в матче Ла Лиги. Кроме того, нигериец вошел в топ-3 африканцев в нынешнем розыгрыше Примеры по показателю вовлеченности в голы.

3 - Top 3 African players to have been involved in the most goal involvements in LaLiga 2022/23:



El Bilal Touré (6 goals and 2 assists)

Iñaki Williams (5 goals and 2 assists)

SAMUEL CHUKWUEZE (3 goals and 3 assists)



Eagle. pic.twitter.com/RkPPaBCJNM — OptaJose (@OptaJose) February 27, 2023

К сожалению для Хетафе, счет не изменился. Финальный свисток зафиксировал волевую победу Вильяреала. "Желтая субмарина" набрала 34 очка и поднялась на седьмое место, в то время как мадридцы остались на предпоследней строчке.

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