Сельта розгромила Вальядолід, відірвавшись від зони вильоту – галісійський вундеркінд оформив дубль
В рамках програми дня у 23-му турі Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2022/23, 23-й тур
Сельта – Вальядолід – 3:0
Голи: Сеферовіч, 16, Вейга, 32, 64
Севілья – Осасуна – початок о 22:00
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Сельта у рідних стінах розгромила Вальядолід, відірвавшись від зони вильоту на п'ять очок. Рахунок відкрив Сеферовіч, а ще два м'ячі поклав Вейга – 3:0. До речі, Габріель став першим футболістом 2002 року народження в топ-5 лігах, залученим до 10 голів у поточному чемпіонаті (7 голів, 3 асисти).
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