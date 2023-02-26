В рамках програми дня у 23-му турі Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 23-й тур

Сельта – Вальядолід – 3:0

Голи: Сеферовіч, 16, Вейга, 32, 64

Севілья – Осасуна – початок о 22:00

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Сельта у рідних стінах розгромила Вальядолід, відірвавшись від зони вильоту на п'ять очок. Рахунок відкрив Сеферовіч, а ще два м'ячі поклав Вейга – 3:0. До речі, Габріель став першим футболістом 2002 року народження в топ-5 лігах, залученим до 10 голів у поточному чемпіонаті (7 голів, 3 асисти).

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