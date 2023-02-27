Міжнародна фередація футболу вручила нагороди також і в жіночому футболі.

Представниця Барселони Алексія Путельяс отримала нагороду The Best від ФІФА.

Премію Пушкаша за найкращий гол 2022 року виграв футболіст без ноги

Нагадаємо, 29-річна гравчиня у жовтні 2022-го стала володаркою "Золотого м'яча" і першою футболісткою в історії, якій вдалося виграти найпрестижнішу індивідуальну нагороду два роки поспіль.

У боротьбі за найкращу футболістку 2022 року Путельяс обійшла нападницю Арсенала і збірної Англії Бет Мід і голеадорку збірної США Алекс Морган.

Найкращою тренеркою визнали наставницю збірної Англії – нідерландку Саріну Вігман. На позиції воротаря найкращою назвали представницю Манчестер Юнайтед Мері Ерпс.

ФІФА склала символічну збірну 2022 року за схемою 3-3-4 – "винні" топ-форварди