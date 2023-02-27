Півзахисниця Барселони стала найкращою футболісткою 2022 року за версією ФІФА
Міжнародна фередація футболу вручила нагороди також і в жіночому футболі.
Представниця Барселони Алексія Путельяс отримала нагороду The Best від ФІФА.
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Нагадаємо, 29-річна гравчиня у жовтні 2022-го стала володаркою "Золотого м'яча" і першою футболісткою в історії, якій вдалося виграти найпрестижнішу індивідуальну нагороду два роки поспіль.
У боротьбі за найкращу футболістку 2022 року Путельяс обійшла нападницю Арсенала і збірної Англії Бет Мід і голеадорку збірної США Алекс Морган.
Найкращою тренеркою визнали наставницю збірної Англії – нідерландку Саріну Вігман. На позиції воротаря найкращою назвали представницю Манчестер Юнайтед Мері Ерпс.
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