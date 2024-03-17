"Ми не заслуговували програти. Жирона створила більше моментів, але не забила. Кожна поразка болюча. Ми хочемо поборотися за Лігу чемпіонів з Атлетіком, Атлетіко та Барселоною. У нас є історична можливість. Якщо не вийдемо в ЛЧ – це буде дуже болючим ударом.

Довбик змарнував супермоменти: відео гола і огляд матчу Хетафе – Жирона – 1:0

У Довбика немає проблем. Програє команда, виграє команда, створює моменти команда, допускає моменти команда. Ми одне ціле. Не хочу критикувати когось конкретного, деякі гравці сьогодні були не на своєму рівні.

Але загалом ми показали хорошу гру, домінували. Змусили суперника грати на його половині. 13 ударів, 3-4 моменти. Якби ми забили, розмови були б зовсім іншими", – сказав Мічел після матчу.

Артем Довбик погано відіграв проти Хетафе, змарнувавши два 100-відсоткові моменти. "Суха" серія українця в Прімері досягла вже 7 матчів. У бомбардирських перегонах його обійшли три конкуренти.

Довбик тотально провалився: змарновані моменти, суха серія триває – Жирона програла Хетафе і відпустила Реал на 10 очок