На 66 хвилині нідерландець отримав вилучення і був змушений додивлятися поєдинок з трибун.

Барселона – Гранада – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Видання Mundo Deportivo розшифрувало, що сказав Куман резервному арбітру. Обурений тренер Барселони вигукнув "Ну що за персонаж", і головному рефері Пабло Фуертесу здалося, що цього достатньо для червоної картки.

Тепер Куман пропустить від одного до трьох матчів Прімери. Попереду у Барселони поєдинки з Валенсією, Атлетіко і Леванте.

Барселона сенсаційно програла Гранаді на Камп Ноу та втратила шанс очолити таблицю Ла Ліги