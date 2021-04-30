Вилучення Кумана у матчі з Гранадою: відомо, що сказав арбітру тренер Барселони
10:00 - Читать на русском
Наставник Барселони Рональд Куман дозволив собі критику арбітрів матчу проти Гранади (1:2).
Дарвін Мачіс 63’
Хорхе Моліна 79’
63’ Дарвін Мачіс
79’ Хорхе Моліна
На 66 хвилині нідерландець отримав вилучення і був змушений додивлятися поєдинок з трибун.
Барселона – Гранада – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Видання Mundo Deportivo розшифрувало, що сказав Куман резервному арбітру. Обурений тренер Барселони вигукнув "Ну що за персонаж", і головному рефері Пабло Фуертесу здалося, що цього достатньо для червоної картки.
Тепер Куман пропустить від одного до трьох матчів Прімери. Попереду у Барселони поєдинки з Валенсією, Атлетіко і Леванте.
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