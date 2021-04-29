Чемпіонат Іспанії виходить на фінішну пряму. За п'ять турів до завершення сезону на перемогу в Ла Лізі претендують Реал, Атлетіко та Барселона, причому каталонці в разі перемоги над Гранадою виходили б у лідери турнірної таблиці. Щоправда, андалусійці – не той суперник, з яким "блаугранас" можуть сподіватись на легкі очки. У матчі першого кола "рохібланкос" пропустили єдиний гол аж на 76-й хвилині, залишившись у меншості, а в Кубку сталася перестрілка – 3:5. Звісно, восьма команда Прімери на Камп Ноу все одно виступала в статусі андердога, але недооцінювати чвертьфіналіста Ліги Європи підопічні Роналда Кумана не мали права.

Мессі хоче отримати від Барселони контракт на 10 років – батько Ліонеля розпочав діалог з Лапортою

Господарі одразу ж захопили ініціативу у зустрічі, хоча темп важко було назвати високим. Гранада закрилася, навіть не думаючи про контратаки й не завдавши жодного удару по воротах до 25-ї хвилини. Барселона також не форсувала події, однак першу нагоду відкрити рахунок "синьо-гранатові" змарнували вже на 9-й хвилині – це де Йонг обігрався з Роберто й увірвався на правий кут воротарського майданчика. Френкі не наважився пробивати, віддавши пас на Лео, а після цього атака захлинулась.

Перше влучання у площину каталонці провели на 18-й хвилині, але удар Грізманна з лінії півкола важко було назвати небезпечним. Втім, вже через сім хвилин Антуан виправився, взявши участь у гольовій комбінації: Мессі віддав пас на француза й пішов відкриватись на лівий край штрафного, а Гріззі, красиво розвернувшись навколо захисника, віддав проникну передачу під постріл з гострого кута – Лео поцілив під дальню стійку. 1:0! Гранада одразу відповіла на цей гол класною атакою з ударом Еррери метрів з 20-ти, але Янхель пробив невдало.

В другій половині першого тайму "рохібланкос" були помітні тільки перед власним штрафним. Барса домінувала, організувавши низку дуже хороших вривань у небезпечні зони, але лишень раз тиск вилився у момент – це Мессі отримав прекрасне закидання від Бускетса на правий край штрафного й опинився прямо перед голкіпером. Лео стріляв у дальній кут, але м'яч пролетів у сантиметрах від стійки. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги каталонців у рахунку.

На початку другого тайм зміст гри не змінився. Барселона продовжувала домінувати на чужій половині, причому моменти почали виникати регулярно. Так, вже на 47-й хвилині Грізманн отримав скидку від Моріби й вистрілив метрів з 11-ти з розвороту – м'яч промайнув повз дальню стійку! На 52-й Серхі Роберто пробивав з правого краю штрафного над поперечиною, а після цього у каталонців пройшла низка дуже небезпечних закидань на ударні позиції. Все йшло до другого голу.

Втім, він ніяк не приходив. Ще до 60-ї хвилини з'явилося відчуття, що Барсу можуть покарати за марнотратство та посередній темп гри – благо, це могло статись ще на 50-й, коли "рохібланкос" вилетіли у контратаку 2-в-3 з вриванням Сольдадо на правий край карного майданчика. Гості вибачили каталонців, запоровши момент, але на 63-й хвилині Гранада отримала другий шанс зрівняти рахунок. Цього разу підопічні Дієго Мартінеса зіграти так, як треба: Суарес класно розвернувся в центрі й видав розрізний пас Мачісу, а Мінгеса у спробі його перервати виконав ідеальну скидку на хід Дарвіну – той вивалився віч-на-віч і пробив у ближній кут. 1:1!

Здавалося б, нічого страшного, але у Барселони після пропущеного голу все пішло шкереберть. За 15 хвилин після нього "блаугранас" не змогли створити жодного моменту, а комбінації навколо штрафного Гранади лічену кількість разів завершувались проникними пасами. Не допомагала і агресивна подвійна заміна, яку провів Рональд Куман – замість Моріби й Мінгеси вийшли Педрі й Дембеле. Ба більше – коуча каталонців вилучили одразу після неї.

Гранада впевнено відбивалася, а на 79-й хвилині команда несподівано пішла вперед і шокувала Барсу. Спрацювали заміни від Дієго Мартінеса: Марін, який вийшов на поле три хвилини тому, виконав подачу з лівого флангу на свіжого Моліну, а той потужним ударом головою спрямував м'яч у дальній кут – 1:2!

На останні хвилини Рональд Куман випустив Трінкау, знявши з гри Бускетса. Схема Барселони стала неймовірно дисбалансною, однак Гранада вже і не думала йти вперед – андалусійці сіли в глуху оборону. Господарі продовжили свій тиск, кружляючи навколо карного майданчика суперника, а в компенсований час команда збилася і на навіси. Це аж ніяк не допомогло створити бодай якийсь момент. Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу "рохібланкос".

Таким чином, Барселона залишилась на третій позиції, маючи в активі 71 заліковий бал. Тепер немає ніяких матчів у запасі, тож каталонцям оступатись у чемпіонаті не можна – Атлетіко йде попереду з відривом у два очки, а Реалу "блаугранас" програють за особистими зустрічами. Гранада, набравши 45 залікових балів, залишилась восьмою.

Термінатор із Сан-Паулу: легендарний Зе Роберто закінчив кар’єру у 43 і закачав тіло до невпізнання – гора м’язів!