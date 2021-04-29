Барселона сенсаційно поступилася Гранаді у 33 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Перший тайм склався для Барселони цілком успішно. Мессі після тонкої передачі Грізманна відкрив рахунок ударом у дальній кут.

Барселона сенсаційно програла Гранаді на Камп Ноу та втратила шанс очолити таблицю Ла Ліги

Гранада відповіла двома голами по перерві. Мачіс і 39-річний Хорхе Моліна скористалися провалами оборони "блаугранас". 1:2 – команда кумана програла середняку і втратила шанс вийти на першу сходинку.