Барселона – Гранада – 1:2 – відео голів та огляд матчу
22:54 - Читать на русском
Барселона сенсаційно поступилася Гранаді у 33 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Дарвін Мачіс 63’
Хорхе Моліна 79’
63’ Дарвін Мачіс
79’ Хорхе Моліна
Перший тайм склався для Барселони цілком успішно. Мессі після тонкої передачі Грізманна відкрив рахунок ударом у дальній кут.
Барселона сенсаційно програла Гранаді на Камп Ноу та втратила шанс очолити таблицю Ла Ліги
Гранада відповіла двома голами по перерві. Мачіс і 39-річний Хорхе Моліна скористалися провалами оборони "блаугранас". 1:2 – команда кумана програла середняку і втратила шанс вийти на першу сходинку.
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