На 66 минуте голландец получил удаление и был вынужден досматривать поединок с трибун.

Барселона – Гранада – 1:2 – видео голов и обзор матча

Издание Mundo Deportivo расшифровало, что сказал Куман резервному арбитру. Возмущенный тренер Барселоны воскликнул "Ну что за персонаж", и главному рефери Пабло Фуэртесу показалось, что этого достаточно для красной карточки.

Теперь Куман пропустит от одного до трех матчей Примеры. Впереди у Барселоны поединки с Валенсией, Атлетико и Леванте.

Барселона сенсационно проиграла Гранаде на Камп Ноу и упустила шанс возглавить таблицу Ла Лиги