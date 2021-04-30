Удаление Кумана в матче с Гранадой: известно, что сказал арбитру тренер Барселоны
10:00 - Читати українською
Наставник Барселоны Рональд Куман позволил себе критику арбитров матча против Гранады (1:2).
Дарвин Мачис 63’
Хорхе Молина 79’
63’ Дарвин Мачис
79’ Хорхе Молина
На 66 минуте голландец получил удаление и был вынужден досматривать поединок с трибун.
Барселона – Гранада – 1:2 – видео голов и обзор матча
Издание Mundo Deportivo расшифровало, что сказал Куман резервному арбитру. Возмущенный тренер Барселоны воскликнул "Ну что за персонаж", и главному рефери Пабло Фуэртесу показалось, что этого достаточно для красной карточки.
Теперь Куман пропустит от одного до трех матчей Примеры. Впереди у Барселоны поединки с Валенсией, Атлетико и Леванте.
Барселона сенсационно проиграла Гранаде на Камп Ноу и упустила шанс возглавить таблицу Ла Лиги
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