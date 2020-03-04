Двоє лідерів Челсі не допоможуть лондонцям у найближчих матчах через травми

Головний тренер Челсі Френк Лемпард поділився подробицями щодо травм півзахисника Матео Ковачіча і нападника Вілліана, отриманих у кубковому матчі проти Ліверпуля (2:0).

"У них виникли проблеми з ахіллом. За словами Вілліана, ситуація досить оптимістична, однак все стано зрозуміло пізніше. Пошкодження Ковачіча виглядає трохи гірше, однак ми сподіваємося, що серйозних наслідків вдасться уникнути.

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Подивимося, як складуться обставини і як ми зможемо вирішити проблему у півзахисті. Всі тренери скаржаться на травми, і я не виняток. Проте ми повинні продовжувати боротися тими силами, що є у нашому розпорядженні. Нам треба згуртуватися для досягнення потрібної мети", – цитує Лемпарда офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу Кубка Англії проти Ліверпуля обидва гравці зазнали ушкоджень: хорват був замінений на 42-й хвилині, а бразилець – на 51-й. Поєдинок закінчився для лондонського клубу перемогою з рахунком 2:0 і проходом до наступного раунду змагань.

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