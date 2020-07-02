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Вілліан забивав в АПЛ кожного місяця – унікальний рекорд екс-зірки Шахтаря

2 липня 11:21 - Читать на русском
Вілліан забивав в АПЛ кожного місяця – унікальний рекорд екс-зірки Шахтаря
Вілліан / Фото ФК Челсі

Хавбек Челсі Вілліан вписав своє ім'я в історію чемпіонату Англії.

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
89’ Андрій Ярмоленко
 
Вілліан 42’
Вілліан 71’
42’ Вілліан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
71’ Вілліан
89’ Андрій Ярмоленко

Вілліан відзначився дублем у ворота Вест Хема, але це не принесло його команді очок (2:3).

Вілліан – перший гравець в АПЛ за 4 роки, який відзначився унікальним дублем

Цей поєдинок увійде в історію АПЛ, адже Вілліан став першим гравцем турінру, якому вдалось відзначитись голом у кожному з 12-ти місяців, повідомляє Squawka. Таке унікальне досягнення спричинене пандемією, через яку команди змушені проводити поєдинки у липні, чого раніше не відбувалось.

У нинішньому сезоні АПЛ Вілліан провів 31 поєдинок, в яких відзначився 8-ма голами та 6-ма асистами.

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Теги
Вілліан Челсі Челсі Англія Вест Хем - Челсі Рекорди
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