Вілліан забивав в АПЛ кожного місяця – унікальний рекорд екс-зірки Шахтаря

Хавбек Челсі Вілліан вписав своє ім'я в історію чемпіонату Англії.

Вілліан відзначився дублем у ворота Вест Хема, але це не принесло його команді очок (2:3).

Вілліан – перший гравець в АПЛ за 4 роки, який відзначився унікальним дублем

Цей поєдинок увійде в історію АПЛ, адже Вілліан став першим гравцем турінру, якому вдалось відзначитись голом у кожному з 12-ти місяців, повідомляє Squawka. Таке унікальне досягнення спричинене пандемією, через яку команди змушені проводити поєдинки у липні, чого раніше не відбувалось.

У нинішньому сезоні АПЛ Вілліан провів 31 поєдинок, в яких відзначився 8-ма голами та 6-ма асистами.

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