Виллиан забивал в АПЛ каждого месяца – уникальный рекорд экс-звезды Шахтера

Хавбек Челси Виллиан вписал свое имя в историю чемпионата Англии.

Виллиан отличился дублем в ворота Вест Хэма, но это не принесло его команде очков (2:3).

Виллиан – первый игрок в АПЛ за 4 года, который отличился уникальным дублем

Этот поединок войдет в историю АПЛ, ведь Виллиан стал первым игроком турнира, которому удалось отличиться голом в каждом из 12-ти месяцев, сообщает Squawka. Такое уникальное достижение вызванное пандемией, из-за которой команды вынуждены проводить поединки в июле, чего раньше не происходило.

В нынешнем сезоне АПЛ Виллиан провел 31 поединок, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

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