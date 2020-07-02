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Виллиан забивал в АПЛ каждого месяца – уникальный рекорд экс-звезды Шахтера

2 июля 11:24 - Читати українською
Виллиан забивал в АПЛ каждого месяца – уникальный рекорд экс-звезды Шахтера
Виллиан / Фото ФК Челси

Хавбек Челси Виллиан вписал свое имя в историю чемпионата Англии.

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
89’ Андрей Ярмоленко
 
Виллиан 42’
Виллиан 71’
42’ Виллиан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
71’ Виллиан
89’ Андрей Ярмоленко

Виллиан отличился дублем в ворота Вест Хэма, но это не принесло его команде очков (2:3).

Виллиан – первый игрок в АПЛ за 4 года, который отличился уникальным дублем

Этот поединок войдет в историю АПЛ, ведь Виллиан стал первым игроком турнира, которому удалось отличиться голом в каждом из 12-ти месяцев, сообщает Squawka. Такое уникальное достижение вызванное пандемией, из-за которой команды вынуждены проводить поединки в июле, чего раньше не происходило.

В нынешнем сезоне АПЛ Виллиан провел 31 поединок, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

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Англия Виллиан Челси Челси Вест Хэм - Челси Рекорды
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