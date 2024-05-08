Українська асоціація футболу відзвітувала про результати роботи служби внутрішніх розслідувань після зміни керівництва.

"У перші тижні роботи команда служби УАФ превентивно запобігла впливу (маніпулюванню) на результат матчу Минай – Динамо. Також було розпочато два службові розслідування: Перша ліга, Металіст – Кремінь, Друга ліга, Карпати-2 – Нива В.

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Загалом службою було проведено поліграфічне дослідження 30-ти арбітрів і спостерігачів арбітражу. За результатами окремих досліджень взято пояснення", – йдеться у рапорті на сайті УАФ.

Зазначимо, що матч Металіст – Кремінь відбувся 26 квітня та завершився перемогою харків'ян (2:1), а деяких представників Кременя вже опитали на детекторі брехні. Поєдинок Карпати-2 – Нива В провели 7 квітня – гра завершилась нічиєю 0:0.

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