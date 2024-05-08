УАФ розпочала службове розслідування щодо матчів Карпат та Металіста і запобігла впливу на гру Динамо
Українська асоціація футболу відзвітувала про результати роботи служби внутрішніх розслідувань після зміни керівництва.
"У перші тижні роботи команда служби УАФ превентивно запобігла впливу (маніпулюванню) на результат матчу Минай – Динамо. Також було розпочато два службові розслідування: Перша ліга, Металіст – Кремінь, Друга ліга, Карпати-2 – Нива В.
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Загалом службою було проведено поліграфічне дослідження 30-ти арбітрів і спостерігачів арбітражу. За результатами окремих досліджень взято пояснення", – йдеться у рапорті на сайті УАФ.
Зазначимо, що матч Металіст – Кремінь відбувся 26 квітня та завершився перемогою харків'ян (2:1), а деяких представників Кременя вже опитали на детекторі брехні. Поєдинок Карпати-2 – Нива В провели 7 квітня – гра завершилась нічиєю 0:0.
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