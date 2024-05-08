Кіліан Мбаппе вже не має терпіння обговорювати чутки про себе і Реал.

Після невдачі у півфіналі ЛЧ проти Борусії Д нападник ПСЖ вийшов до преси і спокійно відповідав на всі питання. Втім, за секунду розмова обірвалась.

Мбаппе назвав відповідального за виліт ПСЖ з ЛЧ: "Коли ти сильний, то м'яч летить у ворота, а не стійку"

Один з журналістів поставив Мбаппе провокативне питання: "За кого будете вболівати у іншому півфіналі – Реал чи Баварію?". Кіліан закотив очі і різко відійшов від мікрофонів.

Питання про Реал переслідують Мбаппе вже кілька місяців, відколи з'явився інсайд про остаточне рішення форварда влітку переїхати у Мадрид вільним агентом. "Черепашка" хотів сконцентруватися на футболі, але вкотре не зміг виграти ЛЧ у складі ПСЖ.

️ Kylian Mbappé when asked if he will support Real Madrid vs Bayern…pic.twitter.com/pIKvGKLp2Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2024

Борусія повторно обіграла ПСЖ і сенсаційно вийшла у фінал ЛЧ – Хуммельс згадав Шахтар та разом з Фортуною зупинив Мбаппе