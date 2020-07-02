Вілліан – перший гравець в АПЛ за 4 роки, який відзначився унікальним дублем

Головними зірками поєдинку Вест Хем – Челсі (3:2) стали колишні представники чемпіонату України.

Під час поєдинку 32-го туру проти Вест Хема (2:3) Вілліан дублем відзначився у воротах суперника, але це не врятувало його команду від поразки.

Гармата Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Челсі – 3:2

Проте, 31-річний бразилець повторив цікаве досягення – екс-хавбек Шахтаря став першим за 4 роки гравцем АПЛ, який в одному матчі зумів реалізувати пенальті та відзначитись зі штрафного, повідомляє офіційний сайт турніру. У 2016-му такий дубль вдався Сеску Фабрегасу, який також захищав кольори Челсі.

Нагадаємо, переможний гол у матчі 32-го туру забив лідер збірної України Андрій Ярмоленко.

Вест Хем переміг Челсі: забитий гол і тріумфальний футбол від Ярмоленка, Антоніо – герой зустрічі, Кепа – не топ-воротар