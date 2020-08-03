Вілліан відмовився продовжувати контракт з Челсі – варіант з Барселоною відпав, але є інший фаворит на бразильця

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Арсенал розгляне пропозиції щодо 9 своїх гравців – у зоні ризику навіть лідери команди

Вілліан сподівається зіграти за "синіх" у матчі відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти Баварії, але потім перейде в інший клуб. Головними претендентами на екс-зірку Шахтаря вважалися Барселона, Інтер Маямі та Арсенал. Втім, каталонці вирішили відмовитися від боротьби за 31-річного хавбека, а варіант з МЛС не приваблює самого Вілліана. Таким чином, фаворитом на підписання стають "каноніри".

У нинішньому розіграші АПЛ Вілліан провів 36 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 9-ма асистами.

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