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Вілліан відмовився продовжувати контракт з Челсі – варіант з Барселоною відпав, але є інший фаворит на бразильця

16:21 - Читать на русском
Вілліан відмовився продовжувати контракт з Челсі – варіант з Барселоною відпав, але є інший фаворит на бразильця
Вілліан / Reuters

Атакувальний хавбек Вілліан продовжить кар'єру за межами Стемфорд Брідж.

Бразилець відхилив пропозицію Челсі з контрактом на два роки, стверджує Goal.

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Вілліан сподівається зіграти за "синіх" у матчі відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти Баварії, але потім перейде в інший клуб. Головними претендентами на екс-зірку Шахтаря вважалися Барселона, Інтер Маямі та Арсенал. Втім, каталонці вирішили відмовитися від боротьби за 31-річного хавбека, а варіант з МЛС не приваблює самого Вілліана. Таким чином, фаворитом на підписання стають "каноніри".

У нинішньому розіграші АПЛ Вілліан провів 36 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 9-ма асистами.

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Трансфери Англія Вілліан Арсенал Арсенал Челсі Челсі Барселона Барселона Інтер Маямі Інтер Маямі
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