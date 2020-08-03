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Виллиан отказался продлевать контракт с Челси – вариант с Барселоной отпал, но есть другой фаворит на бразильца

16:21 - Читати українською
Виллиан отказался продлевать контракт с Челси – вариант с Барселоной отпал, но есть другой фаворит на бразильца
Виллиан / Reuters

Атакующий хавбек Виллиан продолжит карьеру за пределами Стэмфорд Бридж.

Бразилец отклонил предложение Челси по контракту на два года, утверждает Goal.

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Виллиан надеется сыграть за "синих" в матче 1/8 финала ЛЧ против Баварии, но потом перейдет в другой клуб. Главными претендентами на экс-звезду Шахтера считались Барселона, Интер Майами и Арсенал. Впрочем, каталонцы решили отказаться от борьбы за 31-летнего хавбека, а вариант с МЛС не привлекает самого Виллиана. Таким образом, фаворитом на подписание становятся "канониры".

В нынешнем розыгрыше АПЛ Виллиан провел 36 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 9-ю ассистами.

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