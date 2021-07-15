Вілліан шокував пивним животом на передсезонній підготовці Арсенала
15 липня 14:22 - Читать на русском
Вінгер Арсенала Вілліан явно дозволяв собі трохи більше калорій під час відпочинку.
Екс-зірка Шахтаря з'явився на передсезонні збори "канонірів" з помітним животом.
Голкіпер Арсенала зганьбився у дебютному матчі – відео фейлу
Вілліан не отримав виклик до збірної Бразилії на Копа Амеріка, тому міг сповна насолодитися відпусткою. Схоже, 32-річний вінгер дещо перестарався. Вболівальники Арсенала шоковані формою бразильця: "Він вагітний?", "Сидів на дієті Азара", "Це найгірше підписання в історії нашого клубу".
Додамо, що в минулому сезоні Вілліан провів 37 матчів, в яких відзначився голом та 7 асистами.
10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter