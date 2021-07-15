Вінгер Арсенала Вілліан явно дозволяв собі трохи більше калорій під час відпочинку.

Екс-зірка Шахтаря з'явився на передсезонні збори "канонірів" з помітним животом.

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Вілліан не отримав виклик до збірної Бразилії на Копа Амеріка, тому міг сповна насолодитися відпусткою. Схоже, 32-річний вінгер дещо перестарався. Вболівальники Арсенала шоковані формою бразильця: "Він вагітний?", "Сидів на дієті Азара", "Це найгірше підписання в історії нашого клубу".

Додамо, що в минулому сезоні Вілліан провів 37 матчів, в яких відзначився голом та 7 асистами.

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