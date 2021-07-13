Спаринг проти Хіберніана не надто обнадіює вболівальників "канонірів"

Товариський матч

Хіберніан – Арсенал – 2:1

Голи: Бойл, 21, Маккей, 69 – Сміт-Роу, 82

Нереалізований пенальті: Пепе, 73

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Арсенал програв у спарингу Хіберіану, який фінішував третім у минулому сезоні чемпіонату Шотландії.

Антигероєм зустрічі став 19-річний голкіпер Артур Оквонко. Юний воротар не зміг впоратись з хвилюванням у своєму першому матчі за головну команду. Артур у простій ситуації не влучив по м'ячу та "привіз" гол.

Наступний спаринг Арсенал проведе 17 липня проти вже чемпіона Шотландії – Рейнджерс.

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