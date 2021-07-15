Вингер Арсенала Виллиан явно позволял себе немного больше калорий во время отдыха.

Экс-звезда Шахтера появился на предсезонные сборы "канониров" с заметным животом.

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Виллиан не получил вызов в сборную Бразилии на Копа Америка, поэтому мог сполна насладиться отпуском. Похоже, 32-летний вингер несколько перестарался. Болельщики Арсенала шокированы формой бразильца: "Он беременный?", "Сидел на диете Азара", "Это худшее подписание в истории нашего клуба".

Добавим, что в прошлом сезоне Виллиан провел 37 матчей, в которых отметился голом и 7 ассистами.

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