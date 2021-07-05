Трансферне вікно нещодавно відкрилось, а клуби вже встигли провернути низку топ-переходів. "Футбол 24" оглядає головні події на ринку. Відзначаємо лише тих футболістів, які в це міжсезоння змінюють клуб – викупи після оренд залишаються поза списком.

1. Джейдон Санчо. Борусія Дортмунд → Манчестер Юнайтед. 90 млн євро

МЮ давно потребував класного футболіста на правий фланг атаки. Санчо – ідеальний варіант. Молодий вінгер з високою результативністю (50 голів і 64 асисти в Дортмунді за неповні 4 сезони), який до всього вписується у концепцію "британізації". Джейдон виділявся на фоні Бундесліги і тягнув на собі Борусію. АПЛ – логічний крок вперед.

2. Дайо Упамекано. РБ Лейпциг → Баварія. 42,5 млн євро

Баварія перебудовує лінію оборони після відходу основних центрбеків Алаби та Боатенга. Упамекано – хороший вибір на заміну. Торгуватися з РБ не довелося – Мюнхен просто активував клаусулу. Захисник продовжить розвиватися з Юліаном Нагельсманном на новому рівні. Попередній сезон був неоднозначним у виконанні Дайо (ефектний футбол поєднувався з грубими індивідуальними помилками), але, безумовно, це футболіст космічного потенціалу.

3. Ібраїма Конате. РБ Лейпциг → Ліверпуль. 40 млн євро

Ліверпуль продовжує підписувати футболістів, які пройшли систему Ред Булл. Нічого дивного – скаути дуже грамотно ведуть трансферну політику та беруть тих, хто легко впишеться в інтенсивний футбол Юргена Клоппа. Конате – менш ефектний, але більш стабільний за Упамекано. Здатен на роки закрити центр оборони Ліверпуля, але є ризик, що мерсисайдці отримають нового Матіпа – в останні роки Ібраїма багато пропустив через травми.

4. Емі Буендіа. Норвіч → Астон Вілла. 38,4 млн євро

Буендіа – Гріліш на мінімалках (тільки справа). Астон Вілла завчасно взяла заміну Джеку, який готується до трансферу в топ-клуб. Аргентинець схожий за функціоналом, дає масу креативу та ефективний у фінальній стадії. Емі міг йти на підвищення ще минулого літа, коли був світлою плямою в безнадійному Норвічі. Однак залишився ще на рік і допоміг "канаркам" повернутися з Чемпіоншипу (15 голів +17 асистів за сезон).

5. Петсон Дака. Зальцбург → Лестер. 30 млн євро

Черговий діамант, обрамлений в системі Ред Булл. Зальцбург продав Даку дорожче за Холанда. 50 голів замбійця за два сезони в австрійській Бундеслізі – чудові цифри. Петсон не настільки звихнений на самовдосконаленні, як Ерлінг. У нього є талант, він готовий до інтенсивного футболу АПЛ, але є проблеми з концентрацією. Лестер бачить в ньому наступника Варді, який гарантуватиме 20 м'ячів за чемпіонат.

[Фікайо Томорі. Викуп після оренди. Челсі → Мілан. 30 млн євро]

[Жерсон. Фламенго → Марсель. 25 млн євро за даними Transfermarkt, але французький клуб запевняє, що сума трансферу склала менше 15 млн]

6-7. Андре Сілва. Айнтрахт → РБ Лейпциг. 23 млн євро

Розкішне придбання Лейпцига та величезна втрата для Франкфурта. За такі гроші цей трансфер виглядає подарунком Маркуса Крьоше колишньому клубу (функціонер в кінці сезону змінив РБ на Айнтрахт). Сілва перезавантажив кар'єру після невдалого періоду в Мілані, ставши другим найкращим бомбардиром Бундесліги – 28 голів.

6-7. Ніко Гонсалес. Штутгарт → Фіорентина. 23 млн євро

Дивувало, як Штутгарт так довго втримував вінгера збірної Аргентини, навіть під час відрядження в другу Бундеслігу. Гонсалес їде у Фіорентину на місце Рібері. Майбутній союз Ніко з перспективним тренером Вінченцо Італьяно неабияк інтригує після його прогресу в системі Пеллегріно Матараццо. Один з найцікавіших нетопових трансферів року.

[Вестон Маккенні. Викуп після оренди. Шальке → Ювентус. 20,5 млн євро]

8-9. Бубакарі Сумаре. Лілль → Лестер. 20 млн євро

Лестер продовжує раз на рік залітати у французьку лігу у пошуках нового Канте. Сумаре – 22-річний опорник, який привів Лілль до сенсаційного чемпіонства. Може здатися, що англійці переплачують, однак все абсолютно навпаки. За 20 мільйонів це супервигідний трансфер, у Франції дехто взагалі називає його крадіжкою, зважаючи на перспективи темношкірого француза.

8-9. Хуан Муссо. Удінезе → Аталанта. 20 млн євро

Прекрасне придбання Аталанти, яке допоможе Маліновському закріпитися серед лідерів Серії А і, можливо, поборотися за чемпіонство. Бергамаски підписали одного з найкращих голкіперів ліги. Муссо шикарно грає як на лінії воріт, так і на виходах. Минулий сезон Хуан провів дуже яскраво, а в наступному постарається вирішити проблему Аталанти з воротарями – ні Голліні, ні Спортьєлло не давали стабільної надійності.

[Маттео Політано. Викуп після оренди. Інтер → Наполі. 19 млн євро]

10. Йошко Гвардіол. Динамо Загреб → РБ Лейпциг. 18,8 млн євро

Лейпциг завбачливо знайшов заміну Упамекано та Конате ще взимку, але залишив Гвардіола на півроку в Хорватії. Йошко інтегрувався в основу загребського Динамо під керівництвом Ігоря Йовічевіча, довів свою готовність грати на дорослому рівні та пішов шляхом Ольмо. Завдяки обставинам був основним у збірній Хорватії на Євро-2020. Щоправда, грав зліва в обороні і виглядав далеко не ідеально.

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