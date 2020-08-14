Вілліан пояснив, чому приєднався до Арсенала

"Я вирішив перейти в Арсенал, тому що це один з найбільших клубів світу. Під керівництвом Мікеля Артети створюється новий проект. Думаю, цей клуб заслуговує на те, щоб знову сяяти, і я хочу бути частиною цього проекту. Стати частиною сім'ї Арсенала – це неймовірно. Я дуже щасливий зробити це.

Вілліан офіційно став гравцем Арсенала

Я прийшов сюди, щоб вигравати трофеї, тому що цей клуб заслуговує на це. Потрібно робити все можливе, щоб перемагати в кожному матчі. Я завжди наполегливо тренуюся і виходжу на поле, щоб віддавати максимум. Хочу допомогти цій команді перемагати і вигравати титули", – поділився Вілліан в інтерв'ю офіційному сайту Арсенала.

Нагадаємо, бразилець виступав у складі Челсі протягом 7 років, а отримав популярність завдяки своїм виступам за Шахтар з 2007 по 2013 роки.

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