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Виллиан объяснил, почему присоединился к Арсеналу

15:38 - Читати українською
Виллиан объяснил, почему присоединился к Арсеналу
Виллиан / фото ФК Арсенал

Полузащитник Арсенала Виллиан прокомментировал свой приход в стан "канониров".

"Я решил перейти в Арсенал, потому что это один из крупнейших клубов мира. Под руководством Микеля Артеты создается новый проект. Думаю, этот клуб заслуживает того, чтобы снова сиять, и я хочу быть частью этого проекта. Стать частью семьи Арсенала – это невероятно. Я очень счастлив сделать это.

Виллиан официально стал игроком Арсенала

Я пришел сюда, чтобы выигрывать трофеи, так как этот клуб заслуживает этого. Нужно делать все возможное, чтобы побеждать в каждом матче. Я всегда упорно тренируюсь и выхожу на поле, чтобы отдавать максимум. Хочу помочь этой команде побеждать и выигрывать титулы", – поделился Виллиан в интервью официальному сайту Арсенала.

Напомним, бразилец выступал в составе Челси в течение 7 лет, а получил известность благодаря своим выступлениям за Шахтер с 2007 по 2013 годы.

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