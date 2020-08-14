Виллиан объяснил, почему присоединился к Арсеналу

"Я решил перейти в Арсенал, потому что это один из крупнейших клубов мира. Под руководством Микеля Артеты создается новый проект. Думаю, этот клуб заслуживает того, чтобы снова сиять, и я хочу быть частью этого проекта. Стать частью семьи Арсенала – это невероятно. Я очень счастлив сделать это.

Виллиан официально стал игроком Арсенала

Я пришел сюда, чтобы выигрывать трофеи, так как этот клуб заслуживает этого. Нужно делать все возможное, чтобы побеждать в каждом матче. Я всегда упорно тренируюсь и выхожу на поле, чтобы отдавать максимум. Хочу помочь этой команде побеждать и выигрывать титулы", – поделился Виллиан в интервью официальному сайту Арсенала.

Напомним, бразилец выступал в составе Челси в течение 7 лет, а получил известность благодаря своим выступлениям за Шахтер с 2007 по 2013 годы.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ