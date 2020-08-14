Вілліан офіційно став гравцем Арсенала

Вілліан підписав з Арсеналом трирічний контракт на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт "канонірів". Бразилець виступатиме під 12-м номером.

Челсі офіційно підтвердив відхід Вілліана та Педро

"Я вважаю, що він гравець, який може нас справді змінити. Ми спостерігали за ним протягом останніх кількох місяців, ми мали чіткий намір посилити позиції атакувального півзахисника та вінгера.

Вілліан – це гравець, який дає нам багато універсальності, він може грати на трьох-чотирьох різних позиціях. У нього є досвід з усього футбольного світу, але все-таки є амбіція приїхати сюди і зробити свій внесок у клуб. Я був дуже вражений усіма розмовами, які я мав з ним, і тим, наскільки він хотів приїхати", – оцінив трансфер наставник Арсенала Мікель Артета.

Нагадаємо, бразилець виступав у складі Челсі протягом 7 років, а отримав популярність завдяки своїм виступам за Шахтар з 2007 по 2013 роки.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ