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Вілліан офіційно став гравцем Арсенала

12:39 - Читать на русском
Вілліан офіційно став гравцем Арсенала
Вілліан / фото ФК Арсенал

Бразильський півзахисник Вілліан продовжить свою кар'єру в Арсеналі.

Вілліан підписав з Арсеналом трирічний контракт на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт "канонірів". Бразилець виступатиме під 12-м номером.

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"Я вважаю, що він гравець, який може нас справді змінити. Ми спостерігали за ним протягом останніх кількох місяців, ми мали чіткий намір посилити позиції атакувального півзахисника та вінгера.

Вілліан – це гравець, який дає нам багато універсальності, він може грати на трьох-чотирьох різних позиціях. У нього є досвід з усього футбольного світу, але все-таки є амбіція приїхати сюди і зробити свій внесок у клуб. Я був дуже вражений усіма розмовами, які я мав з ним, і тим, наскільки він хотів приїхати", – оцінив трансфер наставник Арсенала Мікель Артета.

Нагадаємо, бразилець виступав у складі Челсі протягом 7 років, а отримав популярність завдяки своїм виступам за Шахтар з 2007 по 2013 роки.

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