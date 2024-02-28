Динамо Батумі офіційно оголосило про підписання 25-річного українця. За даними Transfermarkt, центрбек перейшов вільним агентом і отримав контракт до кінця року.

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Чаговець – вихованець Шахтаря, але за дорослу команду "гірників" не дебютував і взагалі не грав на Батьківщині. Натомість захиснику вдалося зібрати чималу колекцію закордонних клубів: білоруські Мінськ і Рух Брест, казахський Ордабаси, литовський Рітеряй. У складі останніх провів другу половину минулого сезону – 9 матчів, жодної результативної дії.

Нагадаємо, Динамо Батумі є чинним чемпіоном Грузії. Команду тренує українець Андрій Демченко, а півзахисник Георгій Цітаішвілі виступає на правах оренди з Динамо київського.

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