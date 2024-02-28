Динамо Батуми официально объявило о подписании 25-летнего украинца. По данным Transfermarkt, центрбек перешел свободным агентом и получил контракт до конца года.

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Чаговец – воспитанник Шахтера, но за взрослую команду "горняков" не дебютировал и вообще не играл на Родине. Зато защитнику удалось собрать немалую коллекцию зарубежных клубов: белорусские Минск и Рух Брест, казахский Ордабасы, литовский Ритеряй. В составе последних провел вторую половину прошлого сезона – 9 матчей, ни одного результативного действия.

Напомним, Динамо Батуми является действующим чемпионом Грузии. Команду тренирует украинец Андрей Демченко, а полузащитник Георгий Цитаишвили выступает на правах аренды из Динамо киевского.

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