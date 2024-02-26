У матчі за Суперкубок Казахстану Тобол у серії пенальті здолав Ордабаси (5:4). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Казахстан, Супербкубок

Ордабаси – Тобол – 1:1 (4:5 – після серії пенальті)

Голи: Макаренко, 45 – Міладіновіч, 63

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Напередодні у Казахстані відбувся матч за Суперкубок, в якому зустрічались чемпіон країни – Ордабаси та володар Кубка – Тобол. У складі обох команд у старті вийшли українці, які провели на полі увесь поєдинок. Зокрема, за Ордабаси зіграли захисник Ігор Пластун та хавбек Євген Макаренко (Артем Бєсєдін всю гру провів у запасі), а за Тобол – Євген Шахов.

Макаренко вивів свою команду вперед під завісу першого тайму, однак по перерві Міладіновіч відновив статус-кво і доля гри вирішувалась у серії післяматчевих пенальті. Фортуна посміхнулась футболістам Тобола, які схибили лише одного разу.

Як наслідок, Шахов здобув вже другу нагороду у Казахстані, натомість українські новобранці Орбадаси втратили шанс сходу завоювати дебютний трофей.

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