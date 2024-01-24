Півзахисник Едвард Кобак, який робив перші кроки у футболі в академії Шахтаря, продовжить кар'єру в чемпіонаті Київської області.

Аматорський клуб Лісне з Київської області в Instagram оголосив про підписання вихованця Шахтаря Едварда Кобака.

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На це іронічно відреагував колишній одноклубник по Шахтарю Георгій Судаков у коментарях: "Коба, ти ще у грі?"

Нагадаємо, Кобак – вихованець Дніпра та Шахтаря. За свою кар'єру встиг пограти у складі Миная, хорватської Дубрави, Карпат Кросно (Польща), чорногорської Іскри та Металіста.

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