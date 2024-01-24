Полузащитник Эдвард Кобак, который делал первые шаги в футболе в академии Шахтера, продолжит карьеру в чемпионате Киевской области.

Любительский клуб Лесное из Киевской области в Instagram объявил о подписании воспитанника Шахтера Эдварда Кобака.

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На это иронично отреагировал бывший одноклубник по Шахтеру Георгий Судаков в комментариях: "Коба, ты еще в игре?"

Напомним, Кобак – воспитанник Днепра и Шахтера. За свою карьеру успел поиграть в составе Миная, хорватской Дубравы, Карпат Кросно (Польша), черногорской Искры и Металлиста.

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