Воспитанник Шахтера присоединился к любительскому клубу и стал жертвой троллинга Судакова
24 января 09:28 - Читати українською
Полузащитник Эдвард Кобак, который делал первые шаги в футболе в академии Шахтера, продолжит карьеру в чемпионате Киевской области.
Любительский клуб Лесное из Киевской области в Instagram объявил о подписании воспитанника Шахтера Эдварда Кобака.
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На это иронично отреагировал бывший одноклубник по Шахтеру Георгий Судаков в комментариях: "Коба, ты еще в игре?"
Напомним, Кобак – воспитанник Днепра и Шахтера. За свою карьеру успел поиграть в составе Миная, хорватской Дубравы, Карпат Кросно (Польша), черногорской Искры и Металлиста.
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