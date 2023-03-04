Ще один наш співвітчизник працевлаштувався за кордоном.

Український півзахисник Максим Стрюков продовжить кар'єру у Ганновері, повідомляє Fussball.de.

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17-річний футболіст підписав угоду з німецьким клубом і виступатиме за молодіжку саксонців. Наш співвітчизник вже встиг дебютувати за нову команду, відігравши 34 хвилини в матчі проти Гольштейна (3:0).

Нагадаємо, Стрюков – уродженець Довжанська Луганської області. У 2014 році, після окупації міста, переїхав з родиною у Тернівку (Дніпропетровська область). Виступав за місцевий Темп, згодом перейшов в академію Дніпра. Далі був Мункач і Рух U-19. Після повномасштабного російського вторгнення Максим опинився за кордоном – його кандидатуру розглядали декілька європейських клубів, але він обрав Ганновер.

До слова, нині саксонці, які свого часу двічі ставали чемпіонами Німеччини, йдуть дев'ятими у Другій Бундеслізі.

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