Еще один наш соотечественник трудоустроился за границей.

Украинский полузащитник Максим Стрюков продолжит карьеру в Ганновере, сообщает Fussball.de.

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17-летний футболист подписал соглашение с немецким клубом и будет выступать за молодежку саксонцев. Наш соотечественник уже успел дебютировать за новую команду, отыграв 34 минуты в матче против Гольштейна (3:0).

Напомним, Стрюков – уроженец Довжанска Луганской области. В 2014 году, после оккупации города, переехал с семьей в Терновку (Днепропетровская область). Выступал за местный Темп, впоследствии перешел в академию Днепра. Далее был Мункач и Рух U-19. После полномасштабного российского вторжения Максим оказался за рубежом – его кандидатуру рассматривали несколько европейских клубов, но он выбрал Ганновер.

К слову, ныне саксонцы, которые в свое время дважды становились чемпионами Германии, идут девятыми во Второй Бундеслиге.

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