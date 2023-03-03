Хто кращий – Зінченко чи Лужний: українці, які підкорювали АПЛ
3 березня 19:34 - Читать на русском
"Футбол 24" у своєму новому випуску порахував, хто з українців зібрав найбільше нагород в Англії, хто лідирує за кількістю голів та асистів і кому вистачило мінімуму, аби досягти максимуму.
Досі Україна у своїй історії не могла похизуватися такою кількістю легіонерів в англійській Прем'єр-Лізі – Олександр Зінченко в Арсеналі, Віталій Миколенко в Евертоні, Єгор Ярмолюк у Брентфорді та Ілля Забарний у Борнмуті. "Футбол 24" пригадав усіх українських легіонерів, які намагалися підкорити Англію.
Арсенал розтрощив Евертон у матчі АПЛ – Зінченко віддав асист і зробив ще 2 голи, Миколенко був на висоті, але наварив
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