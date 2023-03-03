Український воротар Максим Воронов підписав професійний контракт із Атлетіко Паранаенсе, повідомляє Base do Furacao.

Металіст 1925 підписав 17-річного нападника

17-річний футболіст уклав угоду з "червоно-чорними" на чотири роки. Вихованець Металіста брав участь у деяких матчах клубу ще минулого року, однак лише зараз зміг офіційно оформити співпрацю. Свій перший сезон наш співвітчизник проведе у складі молодіжної команди.

До слова, за Атлетіко Паранаенсе, який завершив минулий сезон чемпіонату Бразилії на шостій сходинці, нині виступає екс-півзахисник Шахтаря Фернандінью.

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