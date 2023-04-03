Франція, Ліга 1, 29 тур

ПСЖ – Ліон – 0:1

Гол: Барколя, 56

Незабитий пенальті: Ляказетт, 39

ПСЖ перед міжнародною паузою програв Ренну (0:2). Крістофу Гальтьє і Ко потрібно було реабілітуватися перед своїми трибунами. Ліон три матчі поспіль в Лізі 1 не перемагав. Зауважимо, що головним тренером "ткачів" наразі є Лоран Блан, який очолював столичний клуб з 2013 по 2016 рік, і це його перша поїздка в гості до колишньої команди.

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Парижани розпочали зустріч з контролю і спроб підійти до воріт Антоні Лопеша. Перший момент виник на третій хвилині, коли Мбаппе зробив пас на Вітінью, але португалець пробив вище. "Ткачі" спробували відповісти, але гострого моменту не вдалося організувати. Між тим, парижани на 9 хвилині мали змогу відкрити рахунок, але Мбаппе схибив після прекрасного пасу Мессі. М'яч у команди Блана зовсім не тримався.

Ліон спробував на 18 хвилині створити проблеми біля воріт Доннарумми, але голкіпер парижан впорався з ударом Алекса Ляказетта. Після цього ПСЖ знов повернули контроль над м'ячем, але вся гра була сконцентрована в центрі поля. Команда Лорана Блана намагалася пресингувати та не підпускати Мессі і Ко до своїх воріт. На 36 хвилині матчу Шеркі зробив передачу на хід Барколя, який вийшов віч-на-віч з голкіпером парижан, але послизнувся. Ляказетт прийшов на допомогу та заробив пенальті, який же сам взявся пробивати. Нападник Ліона влучив у стійку, а Мендеш не впорався з добиванням. Під кінець першого тайму Ренату Санчеш пробив з дальньої дистанції, але Лопеш врятував свою команду.

На початку другого тайму Ліон мав гарну нагоду забити, але метушня в штрафному майданчику парижан завадила це зробити. Через хвилину "ткачі" провели ще одну атаку, і вже Барколя пробив в протихід і поклав м'яч у ворота. Після пропущеного гола Гальтьє провів декілька замін та змінив схему з 3-5-2 на 4-4-2. ПСЖ продовжив контролювати гру – перевага по володінню була на боці господарів, але щось придумати цікаве в атаці не виходило. Ліон вдало діяв в обороні і не дозволив парижанам створювати дійсно гострі моменти. Команда Блана декілька разів втікала в контратаки, але подвоїти свою перевагу не змогла. Під завісу матчу ПСЖ створив два моменти, але голкіпер "ткачів" Лопеш був на висоті.

Попри поразку, підопічні Гальтьє залишаються на першому місці у турнірній Лізі 1. Ланс та Марсель відстають від парижан на шість очок. Ліон посідає дев'яту сходинку, маючи у своєму активі 42 бали.

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