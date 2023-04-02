Франція, 29 тур

Лилль – Лор’ян – 3:1

Голи: Кабелля, 13, Жегрова, 89, 90 – Коне, 77

Клермон – Аяччо – 2:1

Голи: Куей, 60, 90 – Ідріссі, 36

Нант – Реймс – 0:3

Голи: – Фліпс, 38, 39, Мунетці, 58

Анже – Ніцца – 1:1

Голи: Ньян, 15 – Моффі, 4

Брест – Тулуза – 3:1

Голи: Муні, 33, Ле Дуарон, 63, Камара, 84 – Даллінга, 10

Монако – Страсбур – 4:3

Голи: Вандерсон, 19, Сегір, 54, Діоп, 58, Фофана, 66 – Мотіба, 32, Маріпан (аг), 41, Діалло, 90

Вилучення: Фофана, 77

Лілль побудував свій успіх проти Лор'яна на контролі, хоча в першому таймі це вдавалося краще, ніж у другому. Протягом перших сорока п’яти хвилин "доги" задушили суперника сильним пресингом. Перший гол влетів у ворота Лор’яна вже на 13 хвилині, коли Ремі Кабелля скористався пасивністю захисників противника. Шанси подвоїти рахунок у команди Фонсеки виникали регулярно, але гравці не змогли їх реалізувати.

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Лілль продовжив насідати на ворота Манонне і після перерви. До 67 хвилини "доги" завдали 15 ударів. Лор'ян свій шанс все ж зміг використати, коли Коне переправив м’яча у сітку. Вирвати перемогу команді Фонсеки допоміг Жегрова. Він двічі відзначився під завісу матчу. Завдяки перемозі підопічні Фонсеки піднялася на п'яту сходинку у турнірній таблиці.

Ніцца зустрічалась з аутсайдером чемпіонату – Анже. Господарі поля майже втратили надію на збереження прописки в Лізі 1, а "орлята" ще можуть поборотися за зону єврокубків. Терем Моффі швидко відкрив рахунок після хорошої передачі Тюрама. Але підопічні Дігара не змогли втримати перевагу. Анже зрівняв рахунок, скориставшись непорозумінням між Тодібо та Данте. Ньян вдало реалізував свій шанс. Попри бажання команди Дігара, матч закінчився у нічию, яка стала для Ніцци четвертою поспіль.

І інших поєдинках Брест обіграв Тулузу, а Клермон здобув перемогу над Аяччо. Найцікавішим матчем денних зустрічей, було протистояння між Реймсом і Нантом. В минулому турі підопічні Стілла вперше програли в чемпіонаті. Тому команді було важливо відновити рівновагу. Шампанці все зробили заради цього. Фліпс ще в першому таймі покарав Нант, а Мунетці поставив крапку, забивши третій м'яч.

Страсбур, в якому грає український захисник Соболь, відправився в гості до Монако. Зустріч почалася з голу Вандерсона на 19 хвилині. Команда Антонетті не розгубилася і змогла зрівняти рахунок на 32 хвилині. Ельзасці через кілька хвилин забили знову, але рефері помітив офсайд. Все ж Страсбуру вдалося вийти вперед наприкінці першого тайму. Знову монегаски, як і при першому голі, програли верхову дуель у своєму штрафному майданчику, а Маріпан в боротьбі з суперником переправив м'яч у ворота.

Друга половина зустрічі пройшла під повним контролем Монако. Бен Сегір зрівняв рахунок на 54 хвилині, Діоп вивів свою команду вперед. Страсбур втратив свою впевненість і це допомогло відзначитися ще й Фофана. Зазначимо, що захисник Монако отримав другу жовту на 77 хвилині та покинув поле. В кінці зустрічі за Страсбур відзначився Діалло.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ

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