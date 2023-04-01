Ліга 1, 29 тур

Марсель – Монпельє – 1:1

Голи: Гендузі, 44 (п) – Нордін, 12

Робити прогноз щодо звітного матчу було надзвичайно складно. З одного боку, в гості до Марселя завітала команда, яка мала найкращі результати в рамках Ліги 1 до міжнародної паузи. За 5 попередніх матчів Монпельє здобув 4 перемоги та одного разу зіграв унічию. Водночас поїздки до Провансу для "паладінів" традиційно складаються важко. За всю історію протистоянь з цим суперником вони здобули лише 2 перемоги, зазнавши 11 поразок.

Допомогти гостям могла кадрова ситуація в команді Ігора Тудора. Мбемба повернувся зі збірної лише сьогодні, тому в оборону довелося перемістити капітана Валентіна Ронжьє. Алексіс Санчес літав у Південну Америку, але повноцінно відпочити не вийшло – альтернативи чилійцю просто немає. Руслан Маліновський також вийшов у старті, хоч і провів 3 тайми за збірну України.

У Монпельє також вистачає збірників. Словом, у тренерів було небагато часу, щоб належним чином підготуватися до гри. Це ми й побачили на стартових хвилинах. Хаос, сумбур, багато браку і помилок, відсутність думки в позиційних атаках. Марсель, маючи понад 70% володіння та виконуючи втричі більше передач, зовсім не міг наблизитися до воріт суперника.

За таких умов вирішальними стають помилки. Точніше те, хто зможе ними скористатися. Чергова спроба провансальців завершилася банальним навісом у штрафний. Там м'яч дістався Хазрі, який і пожонглювати встиг, і без перешкод розпочав ривок на чужу половину. Вахбі пошив у дурні кількох суперників і відпасував на Ваї. Той вирішив заграти Нордіна і не дарма. Оборона Марселя геть провалилася, тому завадити Арно відкрити рахунок було нікому – 0:1.

Монпельє без надзусиль утримував здобуту перевагу, коли отримав "пробоїну" в обороні. Бубакар Куяте отримав травму в боротьбі. Вона виявилася настільки серйозною, що захисника винесли з поля на ношах. Замість малійця вийшов Мамаду Сахо, якому судилося стати антигероєм. Наприкінці першого тайму екс-гравець Ліверпуля заблокував удар Санчеса ліктем. Це сталося у штрафному. Рефері подивився повтор і призначив пенальті. Матео Гендузі впевнено реалізував покарання, відновивши паритет.

Початок другої половини дуже нагадував те, що ми бачили на старті матчу. Ось лише тепер фатально помилятися ніхто не поспішав. Навіть лінію офсайду витримували належним чином. Саме через це не зарахували гол Монпельє. Та й м'яч Санчеса, який навіть голкіпера встиг обіграти, також скасували б. Щоправда, Алексіс в тому моменті забити не зумів – захисник встиг накрити чилійця.

Поява свіжих футболістів на ситуацію не вплинула. Так, Марсель помітно більше володів м'ячем, але який у цьому сенс, коли моментів створював стільки ж, скільки й суперник. Обоє – мало. Тож нічия стала цілком закономірним підсумком. Провансальці залишилися на другому місці, подарувавши ПСЖ шанс збільшити відрив, а Лансу – наздогнати себе. Монпельє продовжив безпрограшну серію до 7 матчів і спокійно балансує в середині таблиці – без єврокубкових перспектив, але й без загрози вилетіти.

Непомітний Маліновський

Сьогодні Ігор Тудор виділив українцю 75 хвилин. Звісно, ми не знаємо, яке завдання давав тренер своєму підопічному, але можемо констатувати, що проявити себе Руслану не вдалося. Номінально Маліновський вийшов у атакувальному трикутнику, але статистичні показники більше схожі на профілі Верету та Гендузі, які грали в півзахисті, ніж на цифри Вітіньї та Санчеса.

Що українець точно зробив, то це відборовся з усіх сил. Маліновський не цурався чорнової роботи, допомагаючи обороні. Став одним із лідерів за кількістю спроб відібрати м'яч (3) та блокувань (4). Дуже часто намагався йти у дриблінг, але лише 2 спроби із 6 стали успішними. Шансів використати свою головну зброю в цьому матчі не було. Руслан лише одного разу пробив по воротах (звісно, здалеку). Це сталося перед самісінькою заміною. Вийшло дуже неточно.

Сварити Руслана немає за що (як і хвалити). Марсель провів дуже посередній поєдинок. Ніхто з гравців провансальців не зумів повести партнерів за собою і самотужки змусити Монпельє капітулювати. Щоб описати звітний матч, найкраще підходить фраза із фільму "Залягти на дно в Брюгге", яку один і героїв сказав про Тоттенхем. Сьогодні це стосується кожного гравця господарів, включно з Маліновським.