Франция, Лига 1, 29 тур

ПСЖ – Лион – 0:1

Гол: Барколя, 56

Незабитый пенальти: Ляказетт, 39

ПСЖ перед международной паузой проиграл Ренну (0:2). Кристофу Гальтье и Ко нужно было реабилитироваться перед своими трибунами. Лион три матча подряд в Лиге 1 не побеждал. Отметим, что главным тренером "ткачей" сейчас является Лоран Блан, возглавлявший столичный клуб с 2013 по 2016 год, и это его первая поездка в гости к бывшей команде.

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Парижане начали встречу с контроля и попыток подойти к воротам Антони Лопеша. Первый момент возник на третьей минуте, когда Мбаппе сделал пас на Витинью, но португалец пробил выше. "Ткачи" попытались ответить, но острый момент не удалось организовать. Между тем, парижане на 9 минуте имели возможность открыть счет, но Мбаппе ошибся после прекрасного паса Месси. Мяч у команды Блана совсем не держался.

Лион попытался на 18-й минуте создать проблемы у ворот Доннаруммы, но голкипер парижан справился с ударом Алекса Ляказетта. После этого ПСЖ снова вернули контроль над мячом, но вся игра была сконцентрирована в центре поля. Команда Лорана Блана пыталась прессинговать и не подпускать Месси и Ко к своим воротам. На 36 минуте матча Шерки сделал передачу на ход Барколя, который вышел один на один с голкипером парижан, но поскользнулся. Ляказетт пришел на помощь и заработал пенальти, который сам принялся пробивать. Нападающий Лиона попал в штангу, а Мендеш не справился с добиванием. До конца первого тайма Ренату Санчеш пробил с дальней дистанции, но Лопеш спас свою команду.

В начале второго тайма Лион имел хорошую возможность забить, но возня в штрафной площадке парижан помешала это сделать. Через минуту "ткачи" провели еще одну атаку, и уже Барколя пробил в противоход и положил мяч в ворота. После пропущенного гола Гальтье провел несколько замен и сменил схему с 3-5-2 на 4-4-2. ПСЖ продолжил контролировать игру – преимущество по владению было на стороне хозяев, но что-либо придумать интересное в атаке не получалось. Лион удачно действовал в обороне и не позволил парижанам создавать действительно острые моменты. Команда Блана несколько раз убегала в контратаки, но удвоить свое преимущество не смогла. Под занавес матча ПСЖ создал два момента, но голкипер "ткачей" Лопеш был на высоте.

Несмотря на поражение, подопечные Гальтье остаются на первом месте в турнирной Лиге 1. Ланс и Марсель отстают от парижан на шесть очков. Лион занимает девятую строчку, имея в своем активе 42 балла.

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