Епіцентр не оголошував про перехід Алібекова на офіційному сайті, проте профіль гравця вже з'явився на сайті ПФЛ.

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Ба більше – Ахмед вже дебютував за нову команду в поєдинку проти Буковини. Екс-хавбек Динамо та Зорі вийшов на заміну та отримав жовту картку наприкінці зустрічі.

Додамо, що Алібеков належав Динамо та перебрався на правах оренди. Хавбек встиг пограти за свою кар'єру чеський Слован Ліберец, російську Уфу, Зорю та Львів.

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